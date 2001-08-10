Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2024
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В Южно-Сахалинске временно закроют движение автотранспорта на перекрёстке ул. Амурской с Библиотечным проездом
16:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно закроют движение автотранспорта на перекрёстке ул. Амурской с Библиотечным проездом

В Южно-Сахалинске временно закроют движение автотранспорта на перекрёстке ул. Амурской с Библиотечным проездом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации АО «СКК», на перекрестке ул. Амурской с Библиотечным проездом будут проводиться ремонтные работы на сетях теплоснабжения.

Ограничение движения автотранспорта будет действовать с 10.00 21 сентября до 17.00 1 октября. Подъезд транспорта собственников прилегающих территорий будет обеспечен.

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