Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2024
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В Южно-Сахалинске временно закроют движение автотранспорта на перекрёстке ул. Амурской с Библиотечным проездом
15:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске оштрафовали водителя нарушившего правила движения по дороге с односторонним движением

В Южно-Сахалинске оштрафовали водителя нарушившего правила движения по дороге с односторонним движением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 сентября 2024 года в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как водитель легкового автомобиля движется по Коммунистическому проспекту во встречном направлении по дороге с односторонним движением, создавая помехи встречному транспорту, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области установили личность нарушителя и составили административный протокол по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ. Административный материал будет направлен в суд для принятия решения. Водителю грозит административный штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция благодарит за активную гражданскую позицию и призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД.

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