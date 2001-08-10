Сахалинский бренд одежды презентовали в Монголии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 40 российских компаний приняли участие в многоотраслевой деловой миссии под зонтичным брендом «Made in Russia». В их числе – представитель индустрии моды с Сахалина., рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического раззвития.

– В прошлом году я задумалась о создании премиальной линейки для своего бренда из кашемира. А в Монголии особые климатические условия, самая большая популяция коз, отсутствие синтетической сырьевой базы – всё это позволяет удерживать им первенство в производстве чистого кашемира, – рассказала основатель бренда одежды «TEMBR» Екатерина Мальцева. – За два дня деловой повестки я провела переговоры с семью фабриками, которые, на моё удивление, готовы работать с маленьким брендом и его ещё малыми тиражами. Посетила производство полного цикла, заключила договор с двумя фабриками о сотрудничестве, и уже разработала первый сэмпл капора (съёмный капюшон).

Бизнес-миссия прошла в Монголии с 16 по 17 сентября. Цель – поиск и привлечение покупателей продукции экспортно ориентированных компаний на зарубежных рынках. Организатор мероприятия – Российский экспортный центр. Институт господдержки берёт на себя все затраты по подготовке подобных деловых миссий.

Сахалинка Екатерина Мальцева о предстоящем мероприятии узнала в региональном Центре поддержки экспортной деятельности. Специалисты помогли направить заявку и пройти отбор среди сотен компаний. Участники представили членам Монгольской торгово-промышленной палаты продукцию пищевой и химической промышленности, агропромышленного комплекса, цифровые технологии. Также местным бизнесменам показали российские художественные изделия и керамику, промышленное оборудование и технологии, предложили транспортные услуги и логистику, производство строительных материалов, медицинского оборудования, кондитерских изделий и других продуктов питания.

Напомним, сахалинские предприниматели, планирующие выйти на внешние рынки, могут обратиться в региональный Центр поддержки экспортной деятельности. Он входит в структуру центра «Мой бизнес» и работает в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом Владимиром Путиным. Их реализацию в островном регионе курирует Губернатор Валерий Лимаренко.