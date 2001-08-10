В Южно-Сахалинске пройдет областной слёт школьных лесничеств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

IV областной слёт школьных лесничеств «ЛЕСахалина» пройдёт с 25 по 27 сентября 2024 года в Южно-Сахалинске. Участие в нём примут команды школьных лесничеств и экологических отрядов со всей Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в ГАУ "РРЦДОиВ".

Организаторами слёта выступают островное министерство образования и Региональный центр допобразования. Социальные партнёры – агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, ГКУ «Сахалинские лесничества», ОАУ «Южное лесное хозяйство», ОАУ «Сахалинская база авиационной и наземной охраны лесов», Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске, Сахалинская областная детская библиотека, Ботанический сад-институт ДВО РАН, Дворец детского (юношеского) творчества г. Южно-Сахалинска.

Слёт проводится с целью привлечения детей и молодёжи к проектной и природоохранной деятельности, развития интереса школьников к лесному делу, помощи в профессиональном самоопределении.

В программе слёта – конкурс природоохранных (лесохозяйственных) проектов, конкурсы «Мы – помощники леса», «Наше школьное лесничество», «Берегите, люди, лес!», командная эстафета «Лесное многоборье», а также тематические экскурсии, образовательные мастер-классы и практические мастерские.

Победители и призёры в каждом конкурсе будут награждены дипломами министерства образования Сахалинской области и памятными призами, а команда-победитель в общем зачёте будет отмечена памятным кубком.