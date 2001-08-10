Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На обновленной стеле, расположенной на пересечении пр. Мира и ул. Ивана Куропатко, установили отреставрированные исторические ордена. Еще несколько штрихов, и композиция с изображением лесных и морских животных и птиц будет ярко смотреться даже в ночное время — рабочим осталось завершить устройство освещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с инициативой обновить стелу, которая встречает жителей и гостей города, выступил директор ООО «Ковчег» Игорь Саяпин. Детали проекта, разработанного совместно с департаментом архитектуры и градостроительства, были представлены мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину в ходе августовского выездного рабочего совещания. Глава города полностью поддержал идею. Ранее в Хомутово в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» был обустроен сквер Авиаторов. Современное общественное пространство с самолетом АН-24 в центре стало одним из популярных мест отдыха горожан. Реставрация и обновление въездной стелы позволило сделать территорию еще более интересной.

– В прошлом году наша компания принимала непосредственное участие в оформлении нового аэровокзального комплекса. Часто проезжали данный перекрёсток и появилась идея сделать подарок нашему Южно-Сахалинску, обновить стелу, – рассказал Игорь Саяпин.

На данный момент выполнен почти весь объем работ. На следующей неделе, отметил Игорь Саяпин, рабочие приступят к монтажу светового оборудования. Также в ближайшее время здесь установят новые гербы Сахалинской области и Южно-Сахалинска.