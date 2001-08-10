Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На обновленной стеле, расположенной на пересечении пр. Мира и ул. Ивана Куропатко, установили отреставрированные исторические ордена. Еще несколько штрихов, и композиция с изображением лесных и морских животных и птиц будет ярко смотреться даже в ночное время — рабочим осталось завершить устройство освещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, с инициативой обновить стелу, которая встречает жителей и гостей города, выступил директор ООО «Ковчег» Игорь Саяпин. Детали проекта, разработанного совместно с департаментом архитектуры и градостроительства, были представлены мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину в ходе августовского выездного рабочего совещания. Глава города полностью поддержал идею. Ранее в Хомутово в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» был обустроен сквер Авиаторов. Современное общественное пространство с самолетом АН-24 в центре стало одним из популярных мест отдыха горожан. Реставрация и обновление въездной стелы позволило сделать территорию еще более интересной.
– В прошлом году наша компания принимала непосредственное участие в оформлении нового аэровокзального комплекса. Часто проезжали данный перекрёсток и появилась идея сделать подарок нашему Южно-Сахалинску, обновить стелу, – рассказал Игорь Саяпин.
На данный момент выполнен почти весь объем работ. На следующей неделе, отметил Игорь Саяпин, рабочие приступят к монтажу светового оборудования. Также в ближайшее время здесь установят новые гербы Сахалинской области и Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:25 16 Сентября В Сахалинской области приступает к дежурству "Дорожный патруль"
11:12 16 Сентября Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Лучшее в общее"
16:58 17 Сентября Около 100 автобусных павильонов в Южно-Сахалинске уже оснащены маршрутными схемами
11:08 17 Сентября 17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 12:42 Вчера Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
- 15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
- 12:07 18 Сентября Южносахалинцев приглашают на открытие сезона симфонического оркестра
- 09:52 18 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска состоится V фестиваль семейного чтения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?