Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2024
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12:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска

Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На обновленной стеле, расположенной на пересечении пр. Мира и ул. Ивана Куропатко, установили отреставрированные исторические ордена. Еще несколько штрихов, и композиция с изображением лесных и морских животных и птиц будет ярко смотреться даже в ночное время — рабочим осталось завершить устройство освещения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, с инициативой обновить стелу, которая встречает жителей и гостей города, выступил  директор ООО «Ковчег» Игорь Саяпин. Детали проекта, разработанного совместно с департаментом архитектуры и градостроительства, были представлены мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину в ходе августовского выездного рабочего совещания. Глава города полностью поддержал идею. Ранее в Хомутово в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» был обустроен сквер Авиаторов. Современное общественное пространство с самолетом АН-24 в центре стало одним из популярных мест отдыха горожан. Реставрация и обновление въездной стелы позволило сделать территорию еще более интересной.

– В прошлом году наша компания принимала непосредственное участие в оформлении нового аэровокзального комплекса. Часто проезжали данный перекрёсток и появилась идея  сделать подарок нашему Южно-Сахалинску, обновить стелу, – рассказал Игорь Саяпин.

На данный момент выполнен почти весь объем работ. На следующей неделе, отметил Игорь Саяпин, рабочие  приступят к монтажу светового оборудования. Также в ближайшее время здесь установят  новые гербы Сахалинской области и Южно-Сахалинска.

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