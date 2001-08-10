Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

IV Международная просветительская акция «Литературный диктант» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 27 сентября с 17.00 до 18.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В этом году участников ожидают 20 вопросов, разработанных при содействии преподавателей высших учебных заведений, филологов, писателей и квалифицированных специалистов Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. Более 1570 площадок в 20 странах мира примут участие в написании Диктанта.

Впервые «Литературный диктант» состоялся в 2021 году по инициативе Мурманской областной научной библиотеки при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

В 2022 году акция приобрела международный масштаб. Диктант писали в библиотеках, учреждениях культуры и образования, посольствах России и в представительствах Россотрудничества – «Русских домах».

В 2023 году партнером проекта стала Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудомино. За время проведения акции к ней присоединилось почти 60 000 человек.

С подробной информацией о проведении акции «Литературный диктант» в Сахалинской области можно ознакомиться на официальном сайте Диктант.рф в разделе география. В разделе "Проверь себя" размещены полезные викторины и игры, которые помогут подготовиться к написанию диктанта. Кроме того, в разделе "Кладовая знаний" можно ознакомиться с интересными статьями об авторах и их произведениях.

Написать литературный диктант могут все желающие. Мероприятие состоится в конференц-зале СахОУНБ (1-ый этаж).

Для регистрации в акции необходимо позвонить по телефону +7 (4242) 452502 с 11.00 до 17.00 с 23 по 26 сентября.