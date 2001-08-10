Новый четырехполосный мост через реку Сусую в Южно-Сахалинске откроют в октябре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжается строительство четырехполосного моста через реку Сусую на улице Сахалинской, который в скором времени разгрузит автомобильный поток на участке и улучшит дорожную обстановку в северо-западной части областного центра. Губернатор Валерий Лимаренко совместно с мэром Сергеем Надсадиным проверили темпы реализации проекта, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Сейчас работы перешли в завершающую фазу. Ранее строители поэтапно выполнили устройство временного объезда, вынесли коммуникации и демонтировали старые сети, возвели опоры. Работы выполнялись непрерывно, в том числе в зимнее время.
- Мы проинспектировали ход строительства моста через реку Сусую. Работы должны завершить до середины октября. Таким образом у нас появится дополнительный четырехполосный объезд, который поможет разгрузить улицу Сахалинскую. Главное – работы должны быть сделаны качественно и надежно, - подчеркнул Валерий Лимаренко.
- Улица Сахалинская — это въезд в город, и она насыщена транспортом, поэтому ждем скорейшего открытия. На участке были проведены масштабные работы, строительство начали еще в прошлом году, и сейчас мы находимся в завершающей стадии. Планируем, что до середины октября объект будет открыт для движения, - в свою очередь добавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Сейчас на отрезке есть действующий двухполосный мост, возможностей которого недостаточно с учетом плотности автомобильного потока. Новый объект значительно повысит пропускную способность на участке и облегчит движение как за город, так и в сторону центра.
- Сахалинская всегда была одной из самых непростых улиц в городе. Приедешь сюда не в то время, и все, встаешь в пробки. Как и все водители, очень, конечно, жду открытия моста, надеюсь, что это разгрузит движение, потому что не хочется тратить время на дорогу, хочется комфортно добираться до всех мест, - поделился Николай, автомобилист из областного центра.
Отметим, в Южно-Сахалинске также продолжается капитальный ремонт проспекта Победы. Сейчас специалисты заняты обустройством ливневого коллектора на участке от улицы Вокзальной до улицы Железнодорожной. Все работы должны завершить до конца текущего года. В целом по Сахалинской области в нынешнем сезоне планируют отремонтировать около 42 километров региональных и межмуниципальных дорог, твердое асфальтовое покрытие появится на всем протяжении дороги Южно-Сахалинск – Ноглики.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:25 16 Сентября В Сахалинской области приступает к дежурству "Дорожный патруль"
11:12 16 Сентября Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Лучшее в общее"
16:58 17 Сентября Около 100 автобусных павильонов в Южно-Сахалинске уже оснащены маршрутными схемами
11:08 17 Сентября 17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 12:42 Вчера Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
- 15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
- 12:07 18 Сентября Южносахалинцев приглашают на открытие сезона симфонического оркестра
- 09:52 18 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска состоится V фестиваль семейного чтения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?