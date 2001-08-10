Новый четырехполосный мост через реку Сусую в Южно-Сахалинске откроют в октябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается строительство четырехполосного моста через реку Сусую на улице Сахалинской, который в скором времени разгрузит автомобильный поток на участке и улучшит дорожную обстановку в северо-западной части областного центра. Губернатор Валерий Лимаренко совместно с мэром Сергеем Надсадиным проверили темпы реализации проекта, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Сейчас работы перешли в завершающую фазу. Ранее строители поэтапно выполнили устройство временного объезда, вынесли коммуникации и демонтировали старые сети, возвели опоры. Работы выполнялись непрерывно, в том числе в зимнее время.

- Мы проинспектировали ход строительства моста через реку Сусую. Работы должны завершить до середины октября. Таким образом у нас появится дополнительный четырехполосный объезд, который поможет разгрузить улицу Сахалинскую. Главное – работы должны быть сделаны качественно и надежно, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

- Улица Сахалинская — это въезд в город, и она насыщена транспортом, поэтому ждем скорейшего открытия. На участке были проведены масштабные работы, строительство начали еще в прошлом году, и сейчас мы находимся в завершающей стадии. Планируем, что до середины октября объект будет открыт для движения, - в свою очередь добавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Сейчас на отрезке есть действующий двухполосный мост, возможностей которого недостаточно с учетом плотности автомобильного потока. Новый объект значительно повысит пропускную способность на участке и облегчит движение как за город, так и в сторону центра.

- Сахалинская всегда была одной из самых непростых улиц в городе. Приедешь сюда не в то время, и все, встаешь в пробки. Как и все водители, очень, конечно, жду открытия моста, надеюсь, что это разгрузит движение, потому что не хочется тратить время на дорогу, хочется комфортно добираться до всех мест, - поделился Николай, автомобилист из областного центра.

Отметим, в Южно-Сахалинске также продолжается капитальный ремонт проспекта Победы. Сейчас специалисты заняты обустройством ливневого коллектора на участке от улицы Вокзальной до улицы Железнодорожной. Все работы должны завершить до конца текущего года. В целом по Сахалинской области в нынешнем сезоне планируют отремонтировать около 42 километров региональных и межмуниципальных дорог, твердое асфальтовое покрытие появится на всем протяжении дороги Южно-Сахалинск – Ноглики.