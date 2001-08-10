Всемирный день безопасности пациентов прошел в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всемирный день безопасности пациентов отметили в областном центре. В рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» пенсионеры узнали о возможностях современной диагностики от сотрудников Центра общественного здоровья, Консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска и волонтеров-медиков. Мероприятие состоялось в штабе общественной поддержки.

Уточним, Всемирный день безопасности пациентов учрежден 2019 году. Основная его цель – обратить внимание мирового сообщества на улучшение качества оказания медицинской помощи, разработку методов, которые позволят снизить до минимума негативное влияние на здоровье пациентов.

Ежегодно выбирается определенная тематика. Кампания 2024 года названа проходит под лозунгом «Не допускайте ошибок, помните о безопасности!», напоминающем о крайней важности правильной и своевременной постановки диагноза для защиты пациентов и улучшения исходов заболевания. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступила главный врач Центра общественного здоровья Елена Столярова.

- В медицинской этике есть важное правило – не навреди. Но не исключены врачебные ошибки и неверная диагностика. При этом, в большинстве случаев нежелательные последствия можно предотвратить. Мы общаемся и узнаем о проблемах наших пенсионеров, даем советы, рассказываем о возможностях здравоохранения, которыми они могут воспользоваться бесплатно, - рассказала Елена Столярова.

В ходе мероприятия перед старшим поколением горожан выступила медицинский лабораторный техник Консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска Ольга Петрова. Специалист рассказала о важности сдачи анализа, позволяющего выявить ряд тяжелых заболеваний различных отделов ЖКТ, в том числе онкологических. После 40 лет процедура является обязательной для сохранения здоровья и назначается пациентам в рамках диспансеризации.

О возможностях диагностики участникам мероприятия рассказали также активисты движения «Волонтеры-медики» - Елена Ушакова и Полина Аншукова. Они озвучили рекомендации по ведению здорового образа жизни и профилактике хронических заболеваний.