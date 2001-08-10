Сахалинские судебные приставы сдают комплексные зачеты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На протяжении нескольких дней у региональных судебных приставов УФССП по Сахалинской области будут проходить комплексные зачеты. Там определяется уровень пригодности к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.
Комплексный зачет проходит по четырем основным дисциплинам специальной подготовки: правовой, тактико-специальной, физической, огневой.
Теоретические вопросы включают в себя: правовые основы служебной деятельности; условия и допустимые пределы применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия; назначение, тактико-технические характеристики огнестрельного оружия и боеприпасов, меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами; назначение и устройство специальных средств; порядок применения специальных средств, а также порядок препровождения судебными приставами по ОУПДС иностранных граждан и лиц без гражданства в специальные учреждения и до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
Физическая подготовленность судебных приставов по ОУПДС оценивается по четырем упражнениям: на силу, быстроту, выносливость, знание и умение применять приёмы рукопашного боя.
Огневая подготовка состояла из теоретических знаний (знание ТТХ пистолета Макарова и АКС-74У, неполная разборка-сборка пистолета Макарова) и практических - стрельба по мишеням.
Все структурные подразделения Управления предстанут перед членами комиссии, и каждый судебный пристав по ОУПДС продемонстрирует свои профессиональные знания и навыки по применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Такие проверки подготовленности сотрудников гарантируют поддержание навыков на высоком уровне.
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