Алексей Швецов посетил строительные площадки кампуса СахалинТех

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе недавнего визита Алексея Игоревича Швецова, руководителя направления по инфраструктурным проектам Департамента поддержки реализации территориальных проектов ФАНК «Востокгосплан», на строительные площадки кампуса СахалинТех были отмечены важные этапы в реализации проекта, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве цифрового развития.

Сергей Коцуконь, заместитель министра цифрового и технологического развития Сахалинской области, отметил, что строительство научно-образовательного комплекса и студенческого общежития идёт в соответствии с графиком. Региональное министерство цифрового развития является куратором проекта создания кампуса СахалинТех, который строится в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Особого внимания заслуживает прогресс в строительстве общежития, где уже полностью возведен два из трех блоков корпуса. Начаты работы по внутренней планировке здания. Параллельно с этим, на площадке научно-образовательного комплекса строители приступив к строительству первых этажей образовательных корпусов.

Согласно планам, завершение работ по общежитию ожидается в 2025 году, а сдача научно-образовательного комплекса намечена на 2026 год. Реализация этого масштабного проекта не только обеспечит студентов современной инфраструктурой, но и создаст новые возможности для развития науки и образования на Дальнем Востоке, способствуя привлечению талантливой молодежи в регион.