В Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября в Южно-Сахалинске пройдет «Кросс нации» в рамках Всероссийского дня бега. В связи с проведением массового спортивного мероприятия введены ограничения для движения и парковки транспортных средств, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Парковка исторического парка «Россия – моя история» будет закрыта 21 сентября с 09:00 до 14:00 часов 22 сентября.

А 22 сентября с 07:00 до 14:00 будет перекрыто движение на участке улицы Горького - от площади Победы до перекрестка с улицей Есенина.