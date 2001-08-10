Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2024
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15:30, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта на "Кросс Нации"

В Южно-Сахалинске ограничат движение транспорта на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 сентября в Южно-Сахалинске пройдет «Кросс нации» в рамках Всероссийского дня бега. В связи с проведением массового спортивного мероприятия введены ограничения для движения и парковки транспортных средств, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Парковка исторического парка «Россия – моя история» будет закрыта 21 сентября с 09:00 до 14:00 часов 22 сентября.

А 22 сентября с 07:00 до 14:00 будет перекрыто движение на участке улицы Горького - от площади Победы до перекрестка с улицей Есенина.

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