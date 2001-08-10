Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

500 студентов и 300 школьников примут участие в новом проекте «Формула карьеры», стартующем в Сахалинском государственном университете. Проект реализуется в рамках программы академического развития «Приоритет-2030.Дальний Восток», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Результатом работы проекта как для студентов, так и для школьников станет разработанный для каждого из них карьерный план с возможностями, с карьерными картами и перспективами не просто работы на Сахалине, а с обоснованием карьерного роста в конкретной компании.

- Запуск этого проекта – логичное продолжение инициативы губернатора Валерия Лимаренко о создании персонализированных карьерных траекторий. Стоит отметить, что благодаря профориентационной работе которую мы проводим в регионе, есть очень хорошая динамика. Треть поступивших в этом году первокурсников – участники всевозможных профориентационных проектов вуза, профильных олимпиад, родительских собраний и других активностей. – отмечает ректор СахГУ Александр Самардак. – В этом году, впервые за пять лет, мы не только закрыли контрольные цифры приема в университет, но и увеличили их почти на 20%. Скажу, что в следующем году количество бюджетных мест будет увеличено. И мы, понимая, что есть такой запрос от родителей и школьников - будем усиливать нашу работу в профориентации и делать наш университет еще более привлекательным для тех, кто хочет учиться на Сахалине и кампусе мирового уровня СахалинТех.

Для школьников на первом этапе будет проведено профориентационное тестирование с целью определить профиль подготовки. После тестирования ребята будут поделены на профильные группы и примут участие в проекте «Школа будущего студента». Там они ознакомятся со своей будущей профессией, примут участие в различных интерактивных мастер-классах, в том числе от индустриальных партнёров университета.

В свою очередь студенты также пройдут тест, который позволит сделать анализ карьерных возможностей и составить карьерную матрицу, покажет направления для профессионального обучения и роста. Студенты будут обучаться в «Академии карьеры», где для них в рамках конкретных профилей пройдут недельные интенсивы от работодателей по разным направлениям: предпринимательство и бизнес, инженерный трек, IT-трек, образовательные дисциплины и многим другим.

- В перспективе мы совместно с агентством по развитию человеческого капитала создадим на сайте «Навигатор карьеры» отдельную страницу университета, где ребёнок сможет выстраивать карьерный план по различным направлениям: это учебная деятельность, допобразование, научные мероприятия и конференции, внеучебная часть, – рассказала руководитель центра карьеры и корпоративного сотрудничества СахГУ Диана Афанасьева. – Это работа на перспективу, и я считаю, это важная история, потому что у современной молодёжи ценность труда была утрачена: они не видят себя в работе, на предприятии, не понимают, зачем ту или иную работу выполнять. Молодым людям нужно осознать свои возможности, получить понимание, что с ними будет через 10 лет, чтобы в дальнейшем уверенно ощущать себя на рынке труда.

Стать участником проекта «Формула карьеры» можно через регистрацию по ссылкам в социальных сетях университета. Также вся информация по школьникам будет отправлена в образовательные организации, где тоже будут собираться заявки.