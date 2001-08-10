Тихоокеанское
информационное агентство
19 Сентября 2024
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14:03, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учатся устанавливать мины

На Сахалине военнослужащие учатся устанавливать мины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа, заключившими первые контракты, прошли занятия по установке  мин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» с военнослужащими ежедневно проводятся как теоретические, так и практические занятия. В учебном классе военнослужащие изучают взрывные устройства, а также их тактико-технические характеристики. Методы эффективной установки и обезвреживания взрывного устройства.

После теоретической части занятий, военнослужащие отправляются на оборудованное учебное место, где каждый военнослужащий на практике под руководством инструктора инженерной подготовки сможет установить, подключить, замаскировать взрывное устройство, далее произвести его подрыв, чтобы каждый военнослужащий наглядно увидел  работу взрывного устройства.

Инженерная подготовка является одной из основных военных дисциплин в ходе подготовки военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине.

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