Ученики Южно-Сахалинской мультстудии "Сова" и коррекционной школы "Надежда" приняли участие в международном фестивале "Жар-Птица"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На прошедшей неделе юные аниматоры из Южно-Сахалинской мультстудии «Сова» и коррекционной школы «Надежда» представили свои работы на XX Международном мастер-класс-фестивале детского мультипликационного кино "Жар-Птица", который прошел в Новосибирске.
На фестивале дети не только продемонстрировали свои мультфильмы на суд жюри, но и приняли участие в разнообразных мастер-классах. Они познакомились с ведущими российскими профессионалами в этой области, в том числе с Сергеем Мериновым — режиссёром-мультипликатором, автором фильмов «Терем мухи», «Ёлочка», «Куйгорож», множества Фиксипелок и музыкальных клипов.
«Обсуждение привезенных мультфильмов вместе с профессионалами дало ребятам уникальную возможность узнать больше от экспертов, — рассказала педагог мультстудии «Сова» Ирина Боченкова. — Дети работали в мастерских по предметной, пластилиновой и документальной анимации, что стало для них ценным опытом».
Мультстудия «Сова» уже несколько лет занимается обучением детей анимации в ДТ «Кванториум» при гимназии №3. Воспитанники студии регулярно участвуют в конкурсах и фестивалях, совершенствуя свои творческие навыки.
По словам Ирины Боченковой, такие мероприятия играют ключевую роль в развитии учеников, особенно тех, кто имеет особые образовательные потребности. Поездка на фестиваль "Жар-Птица" стала важным этапом на пути их творческого становления.
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