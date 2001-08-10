Сахалинские студенты написали Всероссийский экологический диктант
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский экологический диктант «ЭкоТолк» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 сентября. Его организатором выступило Сахалинское региональное отделение Всероссийского движения «Экосистема». Участниками образовательной акции стали студенты Южно-Сахалинского политехнического колледжа, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Диктант проводится с целью популяризации экологических знаний и повышения интереса к экологии и охране природы России. Девизом акции в этом году стало «Мир от полюса до полюса».
Участники отвечали на 25 вопросов разной степени сложности в тестовом формате. Вопросы касались основных целей устойчивого развития, таких как улучшение качества жизни людей через создание системы рециклинга в России, развитие арктических территорий, повышение экологического сознания и популяризация профессии эколога.
Все участники получили сертификаты.
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