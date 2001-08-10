Сахалин лидирует по приросту бизнес-туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС с помощью сервиса для бронирования отелей МТС Travel изучила летние бронирования туристического жилья для командировок с захватом выходных. Южно-Сахалинск вошел в топ-3 городов в стране, уступив по этому виду поездок только Сочи. 54% летних командировок на Сахалин захватывали субботу и воскресенье.

По данным МТС Travel, Южно-Сахалинск стал одним из лидеров по приросту количества бизнес-туристов летом 2024 года (+74% бронирований для командировок). Также в топ-3 по приросту вошли Новый Уренгой (+76%) и Москва (+66%).

Самым привлекательным местом для совмещения работы и отдыха минувшим летом стала курортная столица России – город Сочи. Здесь доля командировок с захватом выходных от всех деловых поездок составила 56%. Но большую часть рейтинга заняли города Дальнего Востока и Сибири - Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток и Иркутск.