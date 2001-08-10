Тихоокеанское
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19 Сентября 2024
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10:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска напоминают о местах продажи урожая с приусадебных участков

Жителям Южно-Сахалинска напоминают о местах продажи урожая с приусадебных участков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Площадки размещены в центре города, планировочных районах и селах. рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего предусмотрено 12 площадок на 80 мест (3 в Южно-Сахалинске, 9 в планировочных районах и селах). Ещё 130 мест для садоводов-огородников размещены на ярмарочных площадках областной столицы.

Полный список адресов опубликован на официальном сайте департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка в разделе «Ярмарки и места для садоводов и рыбаков-любителей».

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