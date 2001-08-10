В департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска пройдет горячая линия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячая телефонная линия пройдет в департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки будут приниматься 23 сентября по вопросам предоставления муниципальных услуг «Выдача разрешений на строительство» и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

Специалисты департамента разъяснят следующие положения: круг заявителей, перечень необходимых документов, срок предоставления муниципальных услуг, перечень оснований для отказа.

Звонки от горожан будут приниматься с 11.00 до 13.00 по телефону 300-675 (доб. 5).