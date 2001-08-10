Отделение СФР по Сахалинской области запустило Telegram-чат для работодателей региона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области сообщает о начале работы телеграм-чата для работодателей региона. Найти его можно по названию «Страхователи_ОСФР по Сахалинской области», рассказали ТИА "Острова" в Фонде.

Телеграм-чат — это новая форма взаимодействия Отделения Социального фонда России по Сахалинской области с работодателями региона. Специалисты Отделения помогут разобраться в вопросах сдачи отчетности, оплаты больничных листков, страхования от несчастных случаев на производстве и т.д. В чате будет также размещаться информация об изменениях, вносимых в законодательство, анонсы предстоящих мероприятий и семинаров.

«Сегодня в Сахалинской области зарегистрировано порядка 30 тысяч страхователей. Чат структурирован по направлениям деятельности фонда, а все ответы сохраняются в истории мессенджера. Такая опция позволяет исключить одни и те же вопросы», — сообщила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Консультации проводятся в течение рабочего дня и носят общий характер. Ответы на вопросы, поступившие вне рабочего времени, а также в выходные или праздничные дни, размещаются в чате в течение следующего рабочего дня.

Добавим, что свои вопросы по-прежнему можно задать в региональном контакт-центре Отделения Социального фонда по Сахалинской области для страхователей по телефону: 8 (4242) 49-55-80 (пн.-чт. с 9:00 до 17:15, пт. с 9:00 до 17:00).