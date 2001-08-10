10:22, | Новости общества Сахалина и Курил
На берег Охотского моря на Камчатке выбросило кашалота
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке кашалот оказался выброшен на берег Охотского моря. Тушу крупного морского животного длиной около 10 метров в Усть-Большерецком районе обнаружили местные жители, сообщает ТК "41 Регион".
Что именно стало причиной гибели зубатого кита - неизвестно. К моменту обнаружения людьми животное уже было мертво, на туше не наблюдалось видимых повреждений. По этой причине не исключено, что смерть наступила по естественным причинам.
Отметим, это не первый случай за последнее время, когда на берегах Камчатки находят мертвыми крупных морских животных.
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