Опрос ВТБ: 43% россиян считают, что ошибки накоплений влияют на отношения в семье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Согласно результатам опроса* ВТБ, большинство россиян предпочитают использовать банковские вклады, наличные рубли и недвижимость для создания общих семейных накоплений. При этом неудачные инвестиции могут негативно сказаться на отношениях.
Почти треть россиян (29%) участвуют в создании общих семейных накоплений. Примерно столько же (30%) сообщили о том, что копят отдельно, формируя исключительно личные накопления. Ещё 14% отметили, что в их семье накоплениями занимаются все, кто зарабатывает, а в 9% случаев — все, кто может себе это позволить. В 8% семей копит только муж, а в 6% — только жена.
Основные цели семейных накоплений - создание финансовой подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций (48%) и накопление средств на отпуск (43%). В пятёрку наиболее распространённых целей также входят ремонт (36%), покупка автомобиля (29%) и расширение жилой площади (23%).
43% участников опроса полагают, что ошибки в накоплениях могут негативно повлиять на отношения в семье. Треть (33%) опрошенных считает, что ошибки в выборе инструментов накоплений не скажутся на отношениях. Ещё 24% затруднились дать однозначный ответ.
Более половины (59%) тех, кто формирует семейные накопления, предпочитают консервативную стратегию, используя вклады и накопительные счета в банках. Только 7% семей выбирают агрессивную стратегию, выбирая рискованные инструменты и высокий доход. Около четверти (24%) отметили, что их накопления случайны, и невозможно определить конкретную стратегию. Ещё 11% затруднились ответить.
«Вклад - один из самых надёжных и выгодных способов вложения денег: он прост, прозрачен, удобен в управлении и имеет гарантированный доход. В настоящее время у россиян наиболее востребованы среднесрочные вклады, поскольку они позволяют постепенно увеличивать доход вслед за ростом ключевой ставки. А объединение усилий и общие цели позволяют семьям достичь больших успехов в накоплении», - прокомментировал Владимир Лавров, начальник управления "Развитие пакетов услуг и подписок" банка ВТБ.
Помимо вкладов и накопительных счетов, в топ-5 популярных инструментов формирования семейного бюджета входят наличные рубли, инвестиции в недвижимость, драгоценные металлы и металлические счета, а также облигации с высоким уровнем надёжности.
Основные барьеры формирования семейных накоплений для россиян — большие расходы (отметили 37% опрошенных), нестабильный доход (33%) и отсутствие чётких целей (21%).
Среди основных преимуществ формирования семейных накоплений россияне выделяют возможность совместно накопить больше (так считает 43% участников опроса), контролировать расходы (30%) и устанавливать общие финансовые цели (29%).
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* Опрос проведен 5-12 сентября по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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