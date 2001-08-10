В Южно-Сахалинске проверяют пожарные гидранты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты «РВК-Сахалин» совместно с сотрудниками регионального МЧС проводят плановую проверку пожарных гидрантов в Южно-Сахалинске. Это уже вторая проверка в этом году – согласно регламентам, проверка исправности всех гидротехнических сооружений, задействованных в системе городского пожаротушения, проводятся каждые полгода, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

По итогам предыдущей проверки 667 конструкций признаны исправными. В 22-х - выявили технические повреждения. 17 гидрантов во время прошлой проверки специалистам водоканала осмотреть не удалось – подходы к ним были заблокированы брошенным автотранспортом или несанкционированными постройками. Сейчас эти устройства специалисты «РВК-Сахалин» осмотрят с особой тщательностью.

«При проверке мы уделяем внимание каждой детали. Каждый из 700 гидрантов получает своеобразный паспорт – документ, в котором указана вся информация о сооружении, его технические характеристики и степень готовности в любой момент выполнить свою задачу по подаче воды для тушения потенциального пожара», - рассказал слесарь «РВК-Сахалин» Сергей Фролов.

Отдельно проверяются информационные знаки, которые указывают на расположение гидрантов: они должны быть доступны и проезд к ним сводным. Запрещено блокирование подъезда к гидранту, поскольку при пожаре счет идет на минуты, и это ценное время не должно быть использовано не по назначению.