Три дальневосточных региона досрочно завершили восстановительные работы в подшефных территориях ДНР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочие группы Забайкальского края, Магаданской и Сахалинской областей досрочно выполнили план строительно-монтажных (восстановительных) работ на объектах административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики в 2024 году. Завершены работы на 74 объектах.

Забайкальский край выполнил все запланированные работы на 7 объектах Старобешевского муниципального округа Донецкой Народной Республики. Первый этап работ – капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков, ремонт входной группы, благоустройство – закончены в Старобешевской Центральной районной больнице и «Центре первичной медико-санитарной помощи Старобешевского района». Проведен капремонт кровли в двух многоквартирных домах пгт Старобешево, устройство сетей электроснабжения пищеблоков на объектах дошкольного, начального и среднее общего образования города Комсомольское, пгт Старобешево, пгт Новый Свет. Большой объем работ выполнен в ясли-саде «Березка» пгт Новый Свет: благоустроена территория садика, установлены малые архитектурные формы и новый бассейн. Проведена замена оконных блоков и витражей с дверьми в «Новосветской детской музыкальной школе».

Рабочая группа Магаданской области завершила работы на 28 объектах в городе Ждановка. Было проведено благоустройство территории ясли-сада №2 "Капитошка", выполнен капитальный ремонт кровли школы №1, ремонт 10 объектов дорожного покрытия улично-дорожной сети города: укладка асфальта общей площадью более 26,7 тысяч квадратных метров, а также установка 500 метров бордюров. Проведен капитальный ремонт кровель 8 трансформаторных подстанций, капитальный ремонт отмосток шести 6 и капитальный ремонт кровли 2 многоквартирных домов.

39 объектов в городе Шахтерск восстановлены и отремонтированы группой Сахалинской области. Большой объем работ, в том числе устройство освещения пришкольных стадионов, капремонт кровли, пищеблока и фасадов выполнен в школах №18 и №19, а также в Шахтерской гимназии. Замена оконных блоков, устройство резинового покрытия, ремонт водосточной системы и другие работы проведены в ясли-садах №2 «Искорка» и в «Шахтерском ясли-саде» №4. Восстановлено уличное освещение на ул. Гагарина. Проведены ремонты 4 лифтовых объектов, капремонт фасадов, замена оконных блоков, ремонт кровли в многоквартирых домах, ремонт кровли тепловых пунктов в нескольких микрорайонах города Шахтерск и прилежащих к нему поселках.

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев: «В соответствии с Указом Президента России Владимира Владимировича Путина дальневосточным регионам поручена работа по восстановлению инфраструктуры в шести муниципальных образованиях Донецкой Народной Республики. И люди, которые работают на новых территориях, прекрасно понимают степень ответственности – за все время не были сорваны сроки ни по одному объекту. Скажу честно – это не просто ремонт дороги, водопровода или школы. Те, кто здесь работает, представляют всю Россию, в которую новые регионы вошли. Мы должны привести в порядок эти территории, сделать так, чтобы жизнь здесь вошла в привычное комфортное русло. Поэтому все работы всегда проводятся качественно, и зачастую с опережением графика».

Всего на меры поддержки в 2024 году предусмотрено около 4 млрд. рублей. Ремонту и восстановлению на подшефных объектах административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики в 2024 году подлежат 247 объектов.

В соответствии с Перечнем поручений Президента РФ всеми субъектами разработаны и согласованы Планы восстановления объектов, благоустройств общественных пространств, гуманитарной деятельности в подшефных муниципальных территориях до 2030 года.