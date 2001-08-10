Более 80 сахалинских семей с детьми-инвалидами приобрели жилье благодаря поддержке областного бюджета в 2024 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В целях поддержки семей с детьми-инвалидами в Сахалинской области действует программа единовременной денежной выплаты (ЕДВ) на приобретение жилого помещения. В текущем году 86 семей воспользовались мерой поддержки и улучшили свои жилищные условия. На эти цели из областного бюджета направили более 780 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Получателями единовременной выплаты могут стать семьи, где есть ребенок с особенностями здоровья в возрасте до 23 лет, а также состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях. При этом родители должны проживать на территории Сахалинской области не менее 10 лет.

Жительница Южно-Сахалинска Оксана Силантьева одна воспитывает дочь. Ребенок является инвалидом с детства. Вскоре после получения статуса нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрации города, семья предоставила в центр социальной поддержки по месту жительства необходимый пакет документов с соответствующим заявлением.

- Гарантийное письмо на мою квартиру выдали на сумму более 6 миллионов рублей. Я искала жилье чуть подальше от центра города. Нам нужна была квартира с раздельными комнатами, и чтобы горячая вода была круглый год, - рассказала Оксана.

Выплата предоставляется в размере фактической стоимости приобретенного жилья, но не более суммы, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по Сахалинской области на дату подачи заявления. Норматив общей площади составляет 42 квадратных метра для семьи из двух человек и по 18 квадратных метров на каждого члена семьи для семей из трех и более человек. При наличии документа, подтверждающего право на дополнительную площадь, размер общей площади увеличивается на 14 квадратных метров. Заявителю будет направлено извещение о назначении или отказе в назначении ЕДВ в течение 5 рабочих дней. Гарантийное письмо о назначении ЕДВ действует 60 календарных дней с момента вручения с возможностью продления срока по письменному заявлению.

- После получения гарантийного письма, семья в течение 60 дней может заниматься поиском необходимой квартиры или дома и оформлять сделку купли-продажи. Затем с документами, подтверждающими приобретение жилья, они обращаются в ГКУ «Центр социальной поддержки» для перечисления денежных средств. В среднем выплата на семью из двух человек составляет 6,4 миллиона рублей. Сумма может быть и больше, исходя из состава семьи, - пояснила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

На заявителя возлагается ответственность за покупку жилья в соответствии с санитарными и техническими требованиями. Общая площадь приобретаемого жилья не может быть меньше установленных норм по договору социального найма. Также не допускается приобретение жилого помещения на садоводческом участке.

Отметим, правительство Сахалинской области во главе с губернатором Валерием Лимаренко внимательно относится к людям с ограниченными возможностями здоровья. Регулярно проходят встречи с инвалидами, решение ряда вопросов находится на личном контроле главы региона. Кроме того, действует адресная социальная помощь при выезде ребенка-инвалида на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) в медицинские организации, оказывается помощь в переселении с верхних этажей многоквартирных домов для инвалидов с нарушениями в работе опорно-двигательного аппарата, предоставляется компенсация за приобретение лекарств.