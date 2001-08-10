Почти 20 тысяч южносахалинцев уже привились от гриппа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается активная вакцинация от гриппа. Кампания стартовала 26 августа и уже 19,5 тыс. горожан поставили прививки - это 13,7 тыс. взрослых и 5,8 тыс. детей. Своевременная вакцинация позволяет сформировать иммунитет до встречи с вирусом и снизить риски тяжёлого течения болезни, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Вакцинация проводится бесплатно по полису ОМС. Предварительно медицинский работник проводит осмотр пациента. Прививка ставится при отсутствии противопоказаний и симптомов недомогания.
- Прививка от гриппа очень важна, ведь грипп это достаточно серьезное заболевание, которое протекает тяжело. Прививка показана в любом возрасте. Она не гарантирует полную защиту от вируса, но позволяет перенести его в легкой форме. Чтобы выработался иммунитет, надо 2-3 недели, поэтому прививаться надо заранее, - отмечает врач-инфекционист центральной поликлиники Южно-Сахалинска Ангелина Суслова.
Пройти вакцинацию можно в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях по месту жительства. Также для удобства граждан организована работа мобильных пунктов:
- в ТДЦ «Столица» (ул. Комсомольская, 259В) с 11.00 до 18.00 в будни, с 11.00 до 17.00 в выходные;
- в Доме торговли (пр. Мира, 106) с 11.00 до 18.00 в будни, с 11.00 до 17.00 в выходные.
Также вакцинация проводится организованно в трудовых коллективах. Администрация Южно-Сахалинска готова оказать содействие организациям и трудовым коллективам в организации выездной прививочной компании от гриппа без отрыва от производства. Для этого работодателю необходимо подать заявку на проведение коллективной вакцинации на производстве в департамент социальной политики Южно-Сахалинска по телефонам: 300-596, 300-722 (доб.2), в рабочее время.
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