Фасады на улице Ленина в Южно-Сахалинске приобретают исторический облик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается обновление фасадов многоквартирных домов. Всего в областном центре в этом году по линии Фонда капитального ремонта и департамента городского хозяйства отремонтируют 31 здание, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Фасады домов по ул. Ленина капитально ремонтируют в рамках программы по сохранению архитектурного облика зданий. В этом году обновят 8 фасадов. Так, в этом месяце завершен капитальный ремонт в доме 279. Здесь выполнено окрашивание стен, отделка балконов, наложены декоративные элементы.

– Этот дом отремонтирован по старым эскизам, на основе которых наши архитекторы подготовили проект восстановления облика. Также в ходе ремонта утеплен фасад. Сейчас ведется приемка здания, идет устранение недостатков, согласование с жителями и управляющей компанией, чтобы не было никаких замечаний. После этого работы будут приняты, – рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Елена Литейкина.

Ремонт фасадов на улице Ленина планируют завершить до ноября. В результате улучшат свой облик дома, расположенные по четной стороне улицы до Пограничной. А по нечетной – процесс обновления дойдет до пересечения с проспектом Победы. Каждый фасад утеплят, заменят окна и двери в местах общего пользования, отремонтируют входные группы, в случае необходимости обновят отмостку вокруг здания. Напомним, в прошлом году на ул. Ленина уже было обновлено восемь домов.

Напомним, восстановление исторического внешнего вида многоквартирных домов в областном центре началось несколько лет назад. В 2021 в Южно-Сахалинске был утвержден дизайн-код, который направлен на создание стилистически единого пространства города. Эти рекомендации регулируют использование цветовых решений при капремонте МКД, цвет и размер вывесок торговых объектов и другие визуальные элементы. Ремонт фасадов на ул. Ленина с учетом требований дизайн-кода начался в прошлом году.