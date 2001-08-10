В селах Сахалинской области вскоре откроются новые почтовые отделения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ближайшее время в селах Сахалинской области начнут открываться новые почтовые отделения. Масштабный проект по возведению специализированных модульных зданий из быстровозводимых конструкций в восьми населенных пунктах реализован при финансовой поддержке правительства островного региона, рассказали ТИА "Рстрова" в региональном правительстве.
Весной этого года областные власти занялись важной социальной проблемой. Некоторые сельские почтовые отделения располагаются в аварийных муниципальных зданиях или помещениях. Это не позволяет оказывать населению услуги должного качества, а также создавать необходимые условия труда для сотрудников. Поэтому правительство области решило в рамках сотрудничества с Почтой России оказать финансовую поддержку некоторым муниципальным образованиям для приобретения специализированных модульных зданий из быстровозводимых конструкций. При этом список населенных пунктов формировался с учетом состояния зданий и помещений, в которых работают отделения, а также количества обслуживаемых пенсионеров. В итоге спустя несколько месяцев идет подготовка к вводу в строй объектов в селах Взморье (Долинский район), Восточное (Макаровский район), Восход, Чир-Унвд, Арги-Паги (Тымовский район), Тунгор (Охинский район), Краснополье и Поречье (Углегорский район).
- Почта на селе – это место притяжения. Сюда приходят за пенсиями и пособиями. Здесь местные жители получают посылки с различными товарами из интернет-магазинов. Поэтому так важно, чтобы отделение связи работало в достойных условиях. Это один из основных показателей качества жизни. И мы приняли решение – помочь муниципальным образованием с возведением новых зданий для ряда сельских почтовых отделений. Сегодня наш проект социальной направленности близится к завершению, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
Каждое модульное отделение почтовой связи представляет собой здание общей площадью 25 квадратных метров. В нем есть кабинеты и санитарно-бытовые помещения для персонала, клиентский зал со стойкой, стеллажами с печатными изданиями и товарами, комнаты для хранения корреспонденции и посылок. Также в отделениях будут установлены компьютеры с доступом к порталу государственных услуг.
- Таким образом мы создаем точки доступа к современным цифровым сервисам для людей, проживающих даже в самых отдаленных уголках региона. Это один из элементов нашей стратегии цифровизации Сахалина и Курил, - отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Первым в новом помещении откроется почтовое отделения села Взморье.
- Для нас это очень важное событие. Раньше приходилось ездить в Стародубское, чтобы отправить письмо или получить посылку. Теперь все будет рядом, в шаговой доступности. Особенно радует, что в отделении будет компьютер с доступом к госуслугам. Это очень удобно, особенно для пожилых людей, которым сложно разобраться с современными технологиями, - поделился житель села Иван Сергеевич.
Планируется, что остальные семь почтовых отделений заработают в новых модульных зданиях до конца октября.
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