Тихоокеанское
информационное агентство
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08:56, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую кету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 18 сентября, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую кету, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться с 09.00 по адресу: ул. Горького, 32, около ТЦ «Реми». Цена - 138 руб/кг.

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