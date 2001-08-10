Около 100 автобусных павильонов в Южно-Сахалинске уже оснащены маршрутными схемами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению мэра Сергея Надсадина разработана оптимизированная наглядная схема движения общественного транспорта, которая позволит ориентироваться в городе и выстраивать поездки. Маршрутные карты с ориентирами по прототипу схем метро планируется разместить на всех городских остановках - около 500, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одну из схем сегодня установили на павильоне одной из самых центральных остановок - у областной библиотеки. На яркой карте линиями разных цветов указаны маршруты. Остановки обозначены точками, пересекающими маршруты. Кроме того, на схему нанесены основные точки притяжения жителей и гостей города.
- Совместно с АНО «Наш Город» проведена большая работа по разработке эскиза единой информационной таблички с учетом положительного опыта в других регионах для максимального комфорта пассажиров общественного транспорта. Сейчас в городском округе действует 501 остановочный пункт, - комментирует директор МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска» Александр Макаров.
До конца месяца информационными схемами будут оборудованы все остановки с павильонами (396). В зависимости от конструктива павильонов схемы будут размещены как внутри, так и снаружи. Обустройство схем на остальных остановочных пунктах, где павильонов нет, будет решаться в индивидуальном порядке (к примеру, на стендах).
Как рассказал начальник отдела по общим вопросам и взаимодействию с населением АНО «ЦРГС «Наш Город» Станислав Размахнин, на схему нанесены около 40 автобусных маршрутов, а также те, которые планируются. Реализована она по примеру схем метрополитена.
- На картах есть общие линии, чтобы было можно использовать автобус не в отдельности, а в том числе и для пересадки по транспортной карте. Реализована возможность построения маршрута от точки А в точку Б. Также около каждой линии можно найти номера автобусов, которые движутся именно по данному направлению. И можно заметить, что линии отличаются по толщине - это зависит от того, с какой частотой и периодичностью по данному участку проходят автобусы разных маршрутов, - рассказал Станислав Размахнин.
В АНО «Наш город» будут собирать отзывы о новшестве транспортной навигации, чтобы учесть все пожелания жителей при дальнейших обновлениях схем.
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