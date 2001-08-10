Южносахалинцы продолжают проявлять сопричастность и отправлять посылки в зону СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Партию из 60 утепленных спальных мешков передали в региональный исполком Народного фронта представители Сахалинского филиала «Газпром трансгаз Томск». Снаряжение было приобретено за счет собранных газовиками личных средств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Наше головное предприятие и его островное подразделение с самого начала специальной военной операции активно поддерживают защитников. Надеемся, что спальники пригодятся бойцам, чтобы лучше отдохнуть и восстановиться, – рассказал председатель профсоюзной организации Сахалинского филиала Андрей Сочеев. – Несколько наших сотрудников в настоящее время также находятся на передовой, стараемся поддерживать ребят всеми силами. Победа будет за нами!
Месяцем ранее газовики приобрели для нужд фронта тактическое оборудование: специализированную версию станции радиоэлектронной борьбы. Бойцы уже получили груз и поблагодарили, записав видео, отметив, что ценная посылка пришла в сохранности.
По словам руководителя регионального исполкома Народного фронта Сахалинской области Алены Силачевой, подобные инициативы от коллективов предприятий крайне важны, потому что показывают единство и сопричастность каждого, переживания и помощь землякам.
- Знание о том, что о них помнят и ждут дома дают нашим ребятам веру и силу, а каждая помощь согревает теплом наших сердец. Мы благодарим всех жителей и партнеров, которые практически в ежедневном режиме передают помощь нашим ребятам в зону СВО, - сказала она.
Посылка со спальниками будет оправлена на передовую уже до конца этой недели.
Принести посылки можно в штаб Народного фронта по адресу: Дзержинского, 38, 1 этаж, в рабочие часы, а также вещи принимают в пункте «Сопричастность» и центральном пункте сбора помощи при Комитете семей воинов Отечества, расположенных по адресу: ул. Больничная, 34.
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