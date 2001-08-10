Ремонт двора по улице Амурской, 29 в Южно-Сахалинске завершают с опережением графика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках капитального ремонта дворовой территории, относящейся к домам по ул. Амурской, 29, Хабаровской, 58 и 60, Курильской, 59 выполнен большой объем работ. Здесь были проложены новые инженерные коммуникации — сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основной объем работ с привлечением строительной техники завершен. Заменено дорожное основание, выполнено асфальтирование, устройство ливневой канализации, тротуаров, обновлены пешеходные дорожки и зеленая зона. Как рассказал инженер по надзору за строительством МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Александр Кочкаев, на данном объекте осталось завершить благоустройство – установить скамейки, высадить живую изгородь и обустроить газон.

Согласно муниципальному контракту капитальный ремонт должен был завершить в конце октября. Вместе с тем, подрядная организация идет с опережением графика.

– Зашли на объект в середине июля. С поставкой материалов задержек не было, поэтому, как и планировали, завершили объект раньше обозначенных сроков. Работы велись в тесном взаимодействии с жителями домов. Люди довольны, благодарят. Отмечают, что двор преобразился. Мелкие недочеты устраним на этой неделе, – рассказал представитель подрядной организации Вагаршак Ташунян.

Ход работ по благоустройству дворовых территорий находится на контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Напомним, в этом сезоне в городском округе капитальным ремонтом охвачены территории 52 домов. Работы на всех объектах планируется завершить до конца ноября.