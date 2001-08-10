Тихоокеанское
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15:22, | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи вертолета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье по факту пропажи вертолета возбуждено уголовное дело. Его расследуют по статье 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна), сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на Восточное МСУТ СК России.

Вертолет Robinson пропал 16 сентября в Зейском районе. С борта было получено оповещение аварийного радиомаяка. По информации следователей, на борту судна находились пилот и два пассажира.

- В настоящий момент проводятся поисковые работы, направленные на установление местонахождения воздушного судна. Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщила Наталья Харченко, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России.

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