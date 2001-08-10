Операторы дронов на Сахалине совершенствуют навыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты, совершенствуют навыки управления БпЛА на полигоне «Троицкий», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Занятия проводят опытные инструкторы и участники специальной военной операции (СВО) помогают военнослужащим освоить технику управления беспилотниками квадракоптерного типа, а также получить профессиональные навыки, необходимые в зоне проведения СВО.

Военнослужащих учат разведке местности, определению координат целей и корректировке огня. Кроме того, бойцы учатся сбрасывать с квадрокоптера гранаты в импровизированный люк боевой машины и окопы.

На занятиях военнослужащие используют современные комплексы, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже ночью.