Глава Петропавловска-Камчатского досрочно прекращает свои полномочия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин заявил о досрочном прекращении своих полномочий. С 19 сентября он переходит на другую должность, сообщает ИА "Кам 24".
Об этом глава краевой столицы заявил во вторник, 17 сентября. «Сегодня принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 19 сентября 2024 года в связи с переходом на другую должность», – сообщил Константин Брызгин в своём телеграм-канале.
Подводя итоги своей работы в течение четырёх с половиной лет, глава города как успехи отметил строительство дорог, жилья, школ и детских садов; благоустройство; избавление от автохлама и рекламы.
«Конечно, было и то, что пока не получилось», – признался уходящий мэр, не вникая в подробности управленческих неудач.
Не стал распространяться он и о новой работе, отметив лишь, что остаётся в Петропавловске-Камчатском. «Нам всем предстоит воплотить в жизнь большие планы по развитию города и всего края», – намекнул Константин Брызгин.
Как сообщало ИА «Кам 24», пока неизвестно, кто займёт кресло мэра краевой столицы. Возможно, это будет экс-прокурор Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев, который в понедельник, 16 сентября, стал заместителем главы.
По неофициальной информации, кадровые перестановки в администрации краевой столицы на этом не закончатся.
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