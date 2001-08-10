Тихоокеанское
информационное агентство
17 Сентября 2024
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09:53, | Новости общества Сахалина и Курил

За два месяца более 30 сахалинских пенсионера воспользовались возможностью бесплатно съездить на отдых

За два месяца более 30 сахалинских пенсионера воспользовались возможностью бесплатно съездить на отдых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С июля 2024 года 32 неработающих пенсионера воспользовались бесплатными талонами от отделения Социального фонда России по Сахалинской области для проезда к месту отдыха и обратно, рассказали ТИА "Острова" в региональном Фонде.

Напомним, что сахалинские неработающие пенсионеры, которые являются получателями страховых пенсий по старости или по инвалидности, могут получить в региональном Отделении СФР специальные бесплатные талоны для поездки к месту отдыха. Талоны выдаются до поездки и обмениваются на проездные документы в билетных кассах.

«Мера государственной поддержки предоставляется неработающим пенсионерам раз в два года. Те, кто съездил на отдых в этом году, смогут вновь воспользоваться бесплатным проездом в 2026 году», — пояснила управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Сахалинцы, которые желают совершить поездку по талонам в осенний период, могут это сделать до конца ноября. Для их получения необходимо обратиться в любую клиентскую службу Отделения СФР по Сахалинской области.

Талоны предоставляются для авиаперелета по следующим маршрутам:

– Оха — Южно-Сахалинск и обратно;

– Курильск — Южно-Сахалинск и обратно;

– Южно-Курильск — Южно-Сахалинск и обратно.

Из Южно-Сахалинска и обратно можно совершить авиарейс в Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные воды и Калининград.

Если до места отдыха пенсионер планирует доехать на железнодорожном транспорте или совместить авиа- и ж/д поездку, то талоны можно получить на оба вида транспорта. Вместе с тем допустимо часть пути проехать по талонам, а другую — путем получения компенсации за самостоятельно приобретенные билеты.

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