За два месяца более 30 сахалинских пенсионера воспользовались возможностью бесплатно съездить на отдых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С июля 2024 года 32 неработающих пенсионера воспользовались бесплатными талонами от отделения Социального фонда России по Сахалинской области для проезда к месту отдыха и обратно, рассказали ТИА "Острова" в региональном Фонде.

Напомним, что сахалинские неработающие пенсионеры, которые являются получателями страховых пенсий по старости или по инвалидности, могут получить в региональном Отделении СФР специальные бесплатные талоны для поездки к месту отдыха. Талоны выдаются до поездки и обмениваются на проездные документы в билетных кассах.

«Мера государственной поддержки предоставляется неработающим пенсионерам раз в два года. Те, кто съездил на отдых в этом году, смогут вновь воспользоваться бесплатным проездом в 2026 году», — пояснила управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Марина Аглиулина.

Сахалинцы, которые желают совершить поездку по талонам в осенний период, могут это сделать до конца ноября. Для их получения необходимо обратиться в любую клиентскую службу Отделения СФР по Сахалинской области.

Талоны предоставляются для авиаперелета по следующим маршрутам:

– Оха — Южно-Сахалинск и обратно;

– Курильск — Южно-Сахалинск и обратно;

– Южно-Курильск — Южно-Сахалинск и обратно.

Из Южно-Сахалинска и обратно можно совершить авиарейс в Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Минеральные воды и Калининград.

Если до места отдыха пенсионер планирует доехать на железнодорожном транспорте или совместить авиа- и ж/д поездку, то талоны можно получить на оба вида транспорта. Вместе с тем допустимо часть пути проехать по талонам, а другую — путем получения компенсации за самостоятельно приобретенные билеты.