Условное возгорание ликвидировано в доме культуры в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В доме культуры «Родина» прошли пожарно-тактические учения, целью которых стала отработка действий спасателей и персонала объекта при возникновении чрезвычайной ситуации, рассказали ЬТИА "Острова" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
По сценарию учений, возгорание произошло на сцене. Информация об этом была оперативно передана диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона. Одновременно в здании сработала система оповещения. Первый пожарный расчёт прибыл на место происшествия уже через несколько минут после получения сигнала. Представитель администрации объекта, встретивший спасателей, сообщил, что не все люди смогли самостоятельно покинуть здание, и в опасной зоне остаются семь человек.
Звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) тщательно обследовали все помещения, обнаружив людей, заблокированных дымом и огнём, приступали к их эвакуации. Для ускорения процесса спасения людей, находящихся на втором этаже, пожарные установили трёхколенную лестницу на южной стороне здания, по которой был эвакуирован один из «пострадавших».
Благодаря слаженным действиям специалистов МЧС России и персонала дома культуры, условный очаг возгорания был успешно ликвидирован. Развёрнутый на месте штаб пожаротушения эффективно организовал работу личного состава.
Организаторы учений отметили уверенные действия персонала дома культуры при организации эвакуации людей из здания. Всего в пожарно-тактических учениях приняли участие 26 человек и 5 единиц техники Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона.
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