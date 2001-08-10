Жителям Южно-Сахалинска предлагают высказать свое мнение об изменении маршрута №119

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям областного центра предлагают принять участие в опросе и выбрать один из двух вариантов движения маршрута №119, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации:

- оставить действующую схему движения маршрута №119 от сквера Пограничников до с. Санаторное (конечная) и в обратном направлении;

- изменить схему движения маршрута №119 следующим образом — от ТПУ «Нова» пл/р Ново-Александровск до с. Санаторное и в обратном направлении. Этот вариант позволит увеличить количество рейсов путем сокращения действующего маршрута движения.

Принять участие в опросе можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Голосование продлится с 16 по 20 сентября включительно.

Для получения объективного результата в голосовании просят принять участие жителей города, которые ежедневно пользуются автобусами этого маршрута.