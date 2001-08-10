Отдел опеки и попечительства Южно-Сахалинска проведет горячую линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 сентября с 15.00 до 17.00 отдел опеки и попечительства департамента образования Южно-Сахалинска проведет горячую линию по вопросам получения в электронном виде разрешения на вступление в брак, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска информирует о возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги о выдаче разрешений на вступление в брак в электронном виде на Региональном портале государственных услуг Сахалинской области.

Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, авторизироваться на указанном портале с помощью своего логина и пароля, выбрать местонахождение «г. Южно-Сахалинск» и ввести в поисковую строку наименование соответствующей услуги. Далее заполнить заявление и прикрепить необходимые документы.

Получить консультацию и ответы на интересующие вопросы о предоставлении данной услуги в электронном виде можно в ходе горячей линии по телефону: 312-691 (доб. 5).