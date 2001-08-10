В Холмском районе завершаются работы на станции водоподготовки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Станция водоподготовки в селе Правда готова к проведению пусконаладочных работ. Модернизация системы водоснабжения выполнена в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В результате качественной водой будут обеспечены более 2500 жителей села, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
— Мы продолжаем обновление систем водоснабжения по всему региону, чтобы каждый человек имел доступ к чистой воде. Эти меры повысят качество жизни и обеспечат комфортные условия для проживания жителей, — отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна.
Сейчас идут работы по устройству тротуаров и озеленению территории. На данный момент уровень готовности станции составляет 90%.
Строительство объекта стартовало в прошлом году. Были установлены насосная станция второго подъема, два резервуара для чистой воды и один резервуар для технической воды. Также завершены работы по укладке сетей водоснабжения, электроснабжения и связи. Очистные сооружения спроектированы с расчетом на максимальное суточное потребление воды. Станция будет удалять такие загрязнения, как цвет, примеси, железо и запах.
Здание оснащено отоплением, вентиляцией и освещением, системами контроля доступа, видеонаблюдения и охраны периметра. Станция функционирует круглосуточно, а процессы автоматизированы, поэтому постоянное присутствие работников не требуется.
— Всё лето после дождей вода была мутной. К счастью, скоро завершат строительство станции. Верим, что уйдут в прошлое все проблемы с водой. Это действительно огромное облегчение! — рассказала жительница села Анна Ивановна.
Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистая вода» продолжается реконструкция системы водоснабжения село Онор Смирныховского района, где более 900 жителей получат доступ к чистой воде. Также ведутся работы и в других районах Сахалинской области: в Южно-Сахалинске строится водозабор «Южный», а в селе Восточное Макаровского района проходит капитальный ремонт станции очистки воды.
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