Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2024
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12:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска предлагают оценить качество потребительских услуг

Жителям Южно-Сахалинска предлагают оценить качество потребительских услуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска просят высказать мнение о качестве предоставляемых услуг в сфере потребительского рынка, что значительно поможет улучшить работу в этом направлении,рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Форма опроса анонимная. Анкетирование можно пройти до 23 сентября.

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