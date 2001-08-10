Новый детский сад в Южно-Сахалинске примет первых малышей до конца этого года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил новый детский сад в южной части Южно-Сахалинска. Дошкольное учреждение в ЖК «Горизонт» планируют открыть уже в октябре этого года. Детский сад примет первых 190 малышей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Каждый новый детский сад — это возможность для детей развиваться, учиться и социализироваться, а для родителей — уверенность в том, что их дети находятся в заботливых руках. Мы понимаем, что в раннем возрасте закладываются основы личности, формируются ценности и привычки. Этот детский сад станет местом, где наши дети смогут не только получать знания, но и развивать социальные навыки, учиться работать в команде и находить друзей, - отметил Валерий Лимаренко.

Новый детский сад рассчитан на 480 мест, состоит из двух корпусов на 240 мест и 12 групп в каждом корпусе. Возрастной состав воспитанников – с 1,5 до 7 лет. Открытие объекта обеспечит потребность в дошкольном образовании жителей ЖК «Горизонт», п/р Лиственничное, «Весточка» и близлежащих территорий. Сейчас здесь идет работа по комплектованию детского сада воспитанниками и персоналом.

-Пообщавшись с директором, с персоналом, осмотрев этот детский садик - сделал вывод, что строители свою работу выполнили в полном объеме и качественно. Интересный дизайн, современный пищеблок, оборудованные всем необходимым группы. Уверен, детям будет комфортно в этих условиях. Одним словом, современный, хороший детский сад, очень нужный в этом районе, - подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Название детского сада выбирали жители Южно-Сахалинска путем голосования. Большинство голосов отдали названию «Умка».

- Для нас это, конечно, долгожданный объект. Теперь мне не нужно стоять в пробках по утрам, чтобы отдать своего малыша в сад. Здесь очень красиво, для наших малышей есть все необходимое. Качественное оборудование, красивая мебель. Уверена, что моему малышу здесь очень понравится, - поделилась Ксения, жительница микрорайона.

Отметим, в ЖК «Горизонт» возводится не только современное и комфортное жилье, но и социальная и коммунальная инфраструктура. В новом микрорайоне будут функционировать два корпуса детского сада строится школа на 550 мест. Готовится к запуску котельная.