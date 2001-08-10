Жителям Южно-Сахалинска предлагают выбрать самый креативный подъезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице продолжается муниципальный этап конкурса «Подъезд образцового содержания». Проголосовать за лучший проект преображения мест общего пользования можно в приложении Острова.65, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Голосование продлится с 16 по 24 сентября включительно. В этот раз за звание самого креативного борются подъезды, расположенные по адресам:

- ул. Горького, 50;

- ул. Комсомольская, 295б.

Напомним, конкурс «Подъезд образцового содержания» проводится в Южно-Сахалинске ежегодно. В его рамках горожане каждый месяц определяют самые уютные и креативные подъезды.

В декабре все победители ежемесячных конкурсов выйдут на областной этап, который предполагает сражение лучших подъездов Сахалина и Курил. Экспертное жюри подводит итоги в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».

Добавим, ремонты подъездов МКД в областном центре находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина и губернатора Валерия Лимаренко. Работы проводятся за счет субсидий из областного, муниципального бюджетов и являются одним из основных направлений реализации проекта «Забота. Защита. Уважение».