Рост турпотока на Сахалин в июле вырос на 17 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По данным сентябрьского доклада "Региональная экономика", в июле пассажиропоток в Сахалинскую область вырос на 17%. Как отмечают представители туриндустрии, высокая туристическая активность в июле - августе привела к росту стоимости аренды квартир, услуг кафе и ресторанов, а также местных турфирм. Многие турагентства временно увеличили штат сотрудников на 30%, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

«Отельеры - участники мониторинга Банка России уже зафиксировали рост числа заявок на бронирование гостиниц на зимний период 2025 года на 50% по сравнению с прошлым годом. Также они ожидают повышения спроса на зимнюю рыбалку, хотя организация такого вида отдыха в предыдущем году через турфирмы была практически не востребована», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

Из-за высокого спроса один из основных дальневосточных авиаперевозчиков до конца сентября увеличил количество рейсов на Курилы. Теперь для туристов в неделю доступны 19 рейсов вместо 11.

В то же время у жителей региона пользуются популярностью рейсы в Харбин и Пекин. Транзит через китайские города позволяет спланировать отдых в Южной Корее, Японии и других странах АТР и сократить транспортные расходы при самостоятельной организации отпуска. Кроме того, жители островной области в два раза реже по сравнению с летом 2023 года обращались за приобретением пакетных туров за границу. По мнению участников мониторинга, причиной отказа от таких туров стала их высокая стоимость.

Одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тысяч предприятий, в том числе более 200 компаний из Сахалинской области.