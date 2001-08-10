Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2024
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16:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске состоится фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

В Южно-Сахалинске состоится фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для участия в фестивале ГТО, который состоится в Южно-Сахалинске 28-29 сентября, приглашаются работники предприятий (организаций, учреждений) в возрасте от 24 до 64 лет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации организатора фестиваля — МАУ «Спортивный город», участников ждут различные испытания на проверку физической подготовки, в том числе стрельба, бег, плавание и другие дисциплины.

Подробная информация, в том числе о времени и месте проведения фестиваля размещена в программе. Также проконсультироваться можно по телефону:  +79147681014.

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