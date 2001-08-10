Южносахалинцев приглашают принять участие в молодежном конкурсе законотворческих инициатив

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам предлагают стать участниками XIV Всероссийского молодежного конкурса законотворческих инициатив «Парламент-2030». Работы принимаются до 20 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уточним, целью конкурса «Парламент-2030» является развитие молодежного парламентаризма и избирательной культуры молодежи. С 2015 года участниками конкурса стали более 800 тысяч молодых людей.

Для победителей организуются стажировки в Совете Федерации и Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации. 84 финалиста были назначены на различные должности в федеральных и региональных органах законодательной и исполнительной власти, а также стали помощниками депутатов, депутатами.

В этом году основными темами стали законотворческие инициативы в различных сферах: совершенствование законодательства об искусственном интеллекте; поддержка семьи и здоровья; спортивный суверенитет России; молодежная политика и патриотическое воспитание; совершенствование законодательства о технологической базе в РФ и другие. Традиционно участники могут представить работы и по иным направлениям. Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс «Парламент 2030» поддерживают Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей», Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», федеральные органы исполнительной власти, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, региональные парламенты, крупнейшие работодатели России.

Экспертизу проектов осуществляют представители Федеральных и региональных органов исполнительной власти, члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».