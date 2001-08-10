Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2024
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15:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Поронайского района приглашают к участию в проекте "Будь готов!"

Жителей Поронайского района приглашают к участию в проекте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе продолжается реализация проекта «Будь готов!». О начале военно-спортивной подготовки для всех желающих в прошлом году объявил Губернатор Валерий Лимаренко. За время реализации проекта подготовку прошли более пятисот жителей района.
 
Курс военно-спортивной подготовки проходит на базе поронайского ДОСААФ и полигоне стрелкового клуба «Викинг». В течение курса можно получить знания по огневой подготовке, тактической медицине, пройти обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
 
Принять участие в проекте «Будь готов!» могут как мужчины, так и женщины. Занятия бесплатные.
 
Для записи на курс необходимо обратиться к куратору Олегу Анатольевичу Разумову, телефон: 8(924)182-49-85.

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