Валерий Лимаренко посетил первое заседание городской думы Южно-Сахалинска седьмого созыва

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе первого заседания городской думы Южно-Сахалинска седьмого созыва сегодня были приняты знаменательные решения: депутаты избрали председателя и назначили мэра Южно-Сахалинска, которым в третий раз стал Сергей Надсадин.

Участников важного заседания приветствовал губернатор Валерий Лимаренко. Он отметил, что каждого ждет ответственная работа, нацеленная на решение конкретных проблем людей. Для конструктивного взаимодействия важны преемственность, опора на опыт, а также новые взгляды.

– Мы сегодня – единая команда. Все любим наш регион, наш Южно-Сахалинск. Сахалин – маяк России, а с островной столицы здесь все начинается. Доверие горожан, которое они оказали депутатам, ко многому обязывает. Но у вас есть все возможности и силы для того, чтобы двигаться вперед. Уверен, Сергей Александрович, что вы сохраните и приумножите мощную динамику развития Южно-Сахалинска. Желаю высокой работоспособности, в совместном диалоге будем решать задачи, помогая друг другу, – отметил Валерий Лимаренко.

Первым решением заседания стало признание полномочий депутатов седьмого созыва гордумы. Председателем большинством голосов выбрал действующий глава – Олег Логачев.

Затем парламентарии перешли к процедуре назначения мэра Южно-Сахалинска. Согласно регламенту кандидаты представили депутатам доклады, в которых отразили свои направления работы для развития областного центра.

Сергей Надсадин отметил, что цель одна – благополучие города и комфорт каждого жителя. Создана система управления городом. Развитие муниципалитета строится по программному принципу, наиболее значимые направления – обеспечение жителей жильем, экономический рост, развитие образования, коммунальной инфраструктуры, транспортной сферы и дорожного хозяйства.

Затем слово взял городской депутат – кандидат на пост мэра Владимир Зайцев. Он подробно рассказал о пунктах своей программы.

По итогам голосования, единогласно на должность мэра Южно-Сахалинска депутаты назначили Сергея Надсадина.

– Конечно, как действующий мэр я сегодня поздравил депутатов с их избранием. Все депутаты занимают активную жизненную позицию, большинство из них очень опытные. Уверен, что совместная работа с администрацией будет очень эффективна. Что касается избрания мэра, хочу поблагодарить нашего губернатора Валерия Лимаренко за поддержку и добрые слова. Планы остаются прежними, учитывая, что для меня это третий срок на посту мэра Южно-Сахалинска. Жители в целом поддерживают направление, которое мы взяли с командой губернатора. Мы нацелены на то, чтобы жизнь горожан была благополучной. В то же время наша деятельность направлена на создание максимально комфортной городской среды, которая бы отвечала современным потребностям людей. Чтобы была развита инфраструктура, хорошее транспортное обеспечение, красивые микрорайоны, удобное жилье. Постараемся оправдать доверие горожан, их надежды, развивая Южно-Сахалинск совместно с новым составом городской думы, – прокомментировал Сергей Надсадин.

– Хочу высказать слова благодарности в адрес своих коллег. Все то время, что мы работали вместе как одна команда с администрацией города, правительством области, мы делали так, чтобы горожане чувствовали себя комфортно. И эта поддержка, которую мы получили, говорит о том, что вектор развития, который мы взяли, он правильный и он устраивает горожан. Также отмечу, что единогласно депутаты сегодня избрали Сергея Надсадина мэром. Это подчеркивает то, что мы работаем в одной команде, и делаем все для того, чтобы город развивался. В этом направлении и продолжим, – подчеркнул Олег Логачев.

В завершение заседания губернатор поздравил главу города, председателя гордумы, а также весь депутатский корпус с принятием выверенных решений.