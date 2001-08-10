Проводники здоровья для детей-инвалидов появятся на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Персональные помощники будут работать с семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. О расширении медицинского сервиса рассказал губернатор Валерий Лимаренко на встрече с пациентами и их родственниками, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

До этого проводники здоровья помогали только взрослым сахалинцам и курильчанам с хроническими заболеваниями. Теперь планируется закрепить администраторов диспансерного наблюдения за маленькими пациентами с ограничениями по здоровью. Они будут помогать семьям записаться на прием к врачу, на обследование или реабилитацию, своевременно получить лекарства и решать другие медицинские вопросы.

К детским проводникам здоровья – особые требования. Обязательным для них будет обучающий модуль с психологом. Персональные помощники пройдут подготовку и начнут работать с юными сахалинцами в этом году.

На встрече глава региона решил вопросы пяти сахалинцев, все они касались оформления инвалидности. Жительница Южно-Сахалинска Ольга поделилась, что ее муж перенес несколько инсультов. После последнего, случившегося год назад, мужчину полностью парализовало. Но инвалидность они не могут получить до сих пор.

На встрече выяснилось, что промедление вызвано служебной ошибкой. Губернатор поручил оперативно провести проверку и принять меры в отношении виновных. Документы мужа Ольги уже передали на медико-социальную экспертизу. В течение 10 дней ему должны оформить инвалидность. После этого будет сформирована индивидуальная программа реабилитации. Кроме того, семье помогут с сиделкой.

Глава региона спросил, есть ли у них проводник здоровья.

– Да. Но если честно, с нами связались только на днях, – ответила южносахалинка. – До этого звонили мужу, но он лежачий, его телефон отключен.

– Каждый пациент, который не ответил, требует особого внимания. Проводник должен выяснить, что случилось с человеком, а не давать отписки своему руководству. Иначе пациент будет потерян, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

С похожей проблемой к губернатору обратилась и южносахалинка Елена. Для ее мужа, перенесшего инсульт, тоже оформят инвалидность и предоставят сиделку. А брату жительницы Томари из-за атеросклероза ампутировали ногу.

– Не можем оформить инвалидность. Говорят: приезжайте с братом на комиссию в Южно-Сахалинск. А это же не игрушка какая, как я его повезу? – поделилась пенсионерка.

Глава региона назвал действия сотрудников недопустимыми. В ближайшее время для мужчины подготовят все необходимые документы. Валерий Лимаренко поручил также предоставить пациенту инвалидную коляску из областного пункта проката. После для него приобретут собственную в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Отметим, Валерий Лимаренко на регулярной основе проводит встречи с пациентами. Губернатор в индивидуальном порядке рассматривает вопросы, волнующие людей, и принимает адресные решения.