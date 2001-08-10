Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2024
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Сахалинца задержали с крупной партией наркотиков
13:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Банковская аллея появилась на Сахалине

Банковская аллея появилась на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аллея из 19 кленов украсила один из новых скверов областного центра на площади Победы. Вклад в озеленение Южно-Сахалинска внесли сотрудники Отделения Банка России по Сахалинской области. Посадка деревьев проходила при поддержке администрации города, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

Следующим летом сахалинскому Отделению Центробанка исполнится 100 лет. В честь грядущего юбилея и в канун Дня рождения Южно-Сахалинска коллектив финансовой организации решил украсить город «Банковской аллеей».  

«Сегодня коллектив Отделения Банка России на Сахалине насчитывает около 150 человек. Как и наши предшественники сто лет назад, специалисты Центробанка выполняют главные задачи регулятора в регионе. Коллектив работает над тем, чтобы банковские и платежные системы на островах работали без перебоев, наличные деньги своевременно поступали в оборот, а также помогаем сахалинцам и курильчанам повышать свою финансовую грамотность», - отметил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

История отделения Госбанка на Сахалине началась 1 июля 1925 года. Основными задачами новой для региона структуры тогда были содействие развитию промышленности, сельского хозяйства и товарооборота с помощью кредитов и других банковских операций, а также налаживание денежного обращения. Всего в Сахалинском отделении Госбанка СССР работало 26 человек.

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