Банковская аллея появилась на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аллея из 19 кленов украсила один из новых скверов областного центра на площади Победы. Вклад в озеленение Южно-Сахалинска внесли сотрудники Отделения Банка России по Сахалинской области. Посадка деревьев проходила при поддержке администрации города, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

Следующим летом сахалинскому Отделению Центробанка исполнится 100 лет. В честь грядущего юбилея и в канун Дня рождения Южно-Сахалинска коллектив финансовой организации решил украсить город «Банковской аллеей».

«Сегодня коллектив Отделения Банка России на Сахалине насчитывает около 150 человек. Как и наши предшественники сто лет назад, специалисты Центробанка выполняют главные задачи регулятора в регионе. Коллектив работает над тем, чтобы банковские и платежные системы на островах работали без перебоев, наличные деньги своевременно поступали в оборот, а также помогаем сахалинцам и курильчанам повышать свою финансовую грамотность», - отметил управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

История отделения Госбанка на Сахалине началась 1 июля 1925 года. Основными задачами новой для региона структуры тогда были содействие развитию промышленности, сельского хозяйства и товарооборота с помощью кредитов и других банковских операций, а также налаживание денежного обращения. Всего в Сахалинском отделении Госбанка СССР работало 26 человек.