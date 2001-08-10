На Сахалине стартовали боевые стрельбы из противотанковых гранатометов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившими первые контракты с минобороны России, начались боевые стрельбы из противотанковых гранатометов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий военнослужащие усовершенствуют знания по классификации целей, умению точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия.
Гранатомётчики изучат теоретические основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы поражения целей на максимальной дальности.
В ночное время гранатометчики используют приборы ночного видения. Они также пользуются подсветкой на прицелах своего оружия, чтобы быть более точными в стрельбе.
Кроме того, военнослужащие обучаются маскировке своих позиций, скрытному перемещению, а также разведке и определению расстояния до целей как днем, так и ночью.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
11:50 9 Сентября При строительстве проекта "Анива" будет создано 120 новых рабочих мест
13:57 9 Сентября Жители Сахалинской области отправили 950 посылок для мобилизованных в зону СВО
16:03 9 Сентября В Южно-Сахалинске сети и дома готовят к отопительному сезону
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
Выбор редакции
- 11:19 Вчера На Сахалине стартовали соревнования по художественной гимнастике
- 10:46 12 Сентября Более 15 тысяч пассажиров перевезено на детской железной дороге в Южно-Сахалинске
- 15:56 11 Сентября Фестиваль национальных культур ждет южносахалинцев в День города
- 14:32 11 Сентября Сахалинские студенты пообщались с писателем Валерием Киселевым
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?