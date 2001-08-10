На Сахалине стартовали боевые стрельбы из противотанковых гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившими первые контракты с минобороны России, начались боевые стрельбы из противотанковых гранатометов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие усовершенствуют знания по классификации целей, умению точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия.

Гранатомётчики изучат теоретические основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы поражения целей на максимальной дальности.

В ночное время гранатометчики используют приборы ночного видения. Они также пользуются подсветкой на прицелах своего оружия, чтобы быть более точными в стрельбе.

Кроме того, военнослужащие обучаются маскировке своих позиций, скрытному перемещению, а также разведке и определению расстояния до целей как днем, так и ночью.